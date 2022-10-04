Спецназы Азербайджана и Турции проводят совместные учения

Войска специального назначения Азербайджана и Турции начали совместные учения.
По сообщению турецкого министерства национальной обороны в Twitter, учения стартовали на территории Турции 3 октября и продлятся до 14 октября.
Учения направлены на развитие сотрудничества в военной области с азербайджанскими ВМС путем обеспечения оперативной совместимости между командами SAT (подводная атака) и SAS (подводная оборона) Турции и Азербайджана для специальных операций военно-морского флота.
Учения предполагают обмен опытом в области наземных операций и тренировки по стрельбе из легкого оружия, а также тренировки, которые будут проводиться в море.
Н.Аббасова
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