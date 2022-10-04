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Оборона 04.10.2022 22:19

Спецназы Азербайджана и Турции проводят совместные учения

Войска специального назначения Азербайджана и Турции начали совместные учения.

По сообщению турецкого министерства национальной обороны в Twitter, учения стартовали на территории Турции 3 октября и продлятся до 14 октября.

Учения направлены на развитие сотрудничества в военной области с азербайджанскими ВМС путем обеспечения оперативной совместимости между командами SAT (подводная атака) и SAS (подводная оборона) Турции и Азербайджана для специальных операций военно-морского флота.

Учения предполагают обмен опытом в области наземных операций и тренировки по стрельбе из легкого оружия, а также тренировки, которые будут проводиться в море.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ


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