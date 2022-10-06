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Дальнее зарубежье 06.10.2022 20:37

В Молдове 10 октября начинаются учения с участием британских и румынских военных

В Молдове с 10 по 21 октября пройдут военные учения с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и Великобритании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

"Международные учения "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и Великобритании пройдут с 10 по 21 октября в центрах подготовки Национальной армии. Военнослужащие трех стран будут учиться выполнять определенные миссии и взаимодействовать между собой", - говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства уточняет, что молдавские военные участвуют в учениях JCET с 2009 г.

"Учения были запланированы еще в прошлом году, в соответствии с расписанием Национальной армии на 2022 год. В связи с учениями возможно перемещение военной техники из одного центра подготовки в другой. Призываем граждан, которые увидят армейскую технику на дорогах, не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях, чтобы не допускать спекуляций по этому поводу", - призвало военное ведомство.

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Тэги: МОЛДОВА, ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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