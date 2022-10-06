В Молдове 10 октября начинаются учения с участием британских и румынских военных

В Молдове с 10 по 21 октября пройдут военные учения с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и Великобритании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"Международные учения "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и Великобритании пройдут с 10 по 21 октября в центрах подготовки Национальной армии. Военнослужащие трех стран будут учиться выполнять определенные миссии и взаимодействовать между собой", - говорится в сообщении.
Пресс-служба министерства уточняет, что молдавские военные участвуют в учениях JCET с 2009 г.
"Учения были запланированы еще в прошлом году, в соответствии с расписанием Национальной армии на 2022 год. В связи с учениями возможно перемещение военной техники из одного центра подготовки в другой. Призываем граждан, которые увидят армейскую технику на дорогах, не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях, чтобы не допускать спекуляций по этому поводу", - призвало военное ведомство.
Алиев: мировое общество признает, что Карабах – это Азербайджан
Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией получил положительный импульс - Алиев
Главы МИД Азербайджана и Армении должны продолжать контакты для подготовки мирного договора - Алиев
ЕК исключила нефть "Сахалина-2", поставляемую в Японию, из-под действия санкций на транспортировку до июня 2023г
Алиев отмечает рост спроса в Европе на энергоресурсы Азербайджана
Google представила новые флагманские смартфоны и свои первые "умные" часы
Заболеваемость и смертность от COVID-19 во всем мире продолжают снижаться - ВОЗ
Amazon наймет 150 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Награждены победители 6-го национального конкурса "Brand Award Azerbaijan"
Молодежный проект Yelo Ambassadors
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично