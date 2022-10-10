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ТЭК 10.10.2022 22:09

Кишинев заинтересован в реализации с Баку совместных проектов в сфере энергетики

Премьер-министры Азербайджана и Молдовы Али Асадов и Наталья Гаврилица провели переговоры в понедельник в Баку.

«На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Молдовой, взаимные инвестиционные возможности и поощрение диалога между бизнес-структурами, а также перспективы сотрудничества в различных сферах», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров Азербайджана.

В свою очередь, в информации на сайте премьера Молдовы говорится, что Асадов и Гаврилица отметили готовность к расширению сотрудничества между Баку и Кишиневом в сферах энергетики, экономики, АПК и инвестиций.

Гаврилица, в частности, подчеркнула важность диверсификации поставок молдавской продукции на азербайджанском рынке, подготовки плана потребностей двух стран.

Премьеры обсудили вопрос поставок азербайджанского газа в Молдову. Гаврилица подчеркнула, что Кишинев заинтересован в поставках азербайджанского газа по доступной цене, в совместных проектах в сфере энергетики, а также закупках нефтепродуктов в Азербайджане по конкурентным ценам.

«Стороны также обсудили сотрудничество в АПК, возможности закупок Молдовой удобрений в Азербайджане, обмене опытом в сфере виноделья. Кроме этого, премьеры также обсудили возможность запуска прямого авиарейса Кишинев-Баку-Кишинев», - подчеркивается в информации.

Гаврилица пригласила Асадова посетить Молдову с официальным визитом.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, ГАВРИЛИЦА, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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