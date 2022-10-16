Салливан заявил, что Байден намерен «методично» менять политику США в отношении Эр-Рияда

Курс американского президента Джо Байдена на пересмотр отношений Вашингтона с Саудовской Аравией не будет поспешным, лидер США будет консультироваться с Конгрессом, заявил в воскресенье советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент не будет действовать резко, он будет действовать методично, стратегически. Ему потребуется время для консультаций с Демократической и Республиканской партиями, чтобы у Конгресса была возможность ответить, и так, чтобы президент мог лично поговорить с конгрессменами и проработать варианты", - приводит слова Салливана издание US News.

Он упомянул, что среди возможных вариантов действий могут быть изменения в помощи США королевству в сфере безопасности.

Советник также сказал, что Байден не планирует встречаться на саммите G20 в ноябре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.

Байден сообщал в пятницу о намерении обсудить с Саудовской Аравией принятое ОПЕК+ решение сократить квоты на добычу нефти.