Алиев ознакомился в Грузии с выставкой «Наследие Карабахского ханства»

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Грузию вместе с грузинским премьер-министром Иракли Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства», организованной во дворце Мухрани Мцхетского района.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт азербайджанского лидера, на выставке представлена книга «Карабахское ханство. Историко-культурная самобытность», в которой приведены изображения более 300 артефактов, принадлежавших Карабахскому ханству, собранных во время военных и научных экспедиций царской России в Карабах в XIX веке и хранящихся в настоящее время в фондах Грузинского национального музея.
Руководитель авторского коллектива, профессор Эльдар Надирадзе отметил, что после передачи в архив музея эти артефакты по каким-то причинам так и не были показаны и более 100 лет оставались некаталогизированными в архиве.
Среди фотографий артефактов имеется первое изображение флага Карабахского ханства, щит шаха Исмаила, сохранившийся при династии Карабахских ханов, старинные ковры, декоративные изразцы Сардарской мечети и ее фасада, а также изображения города Шуша XIX века, фасад и интерьер дворца Сардар-хана конца XIX-начала XX века, конское седло XIX века, два тара и трехструнная кяманча.
Особый интерес на выставке представляют портреты Гасан Гулу-хана Каджара и Фатали Шаха Каджара, написанные азербайджанским художником-орнаменталистом и портретистом Мирзой Гадимом Иревани.
Изданная на азербайджанском, русском, английском, французском и арабском языках книга будет способствовать повышению международного интереса к Карабахскому ханству, являющемуся неотъемлемой частью истории Азербайджана, и его богатому культурному наследию.
Х.Насирзаде
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