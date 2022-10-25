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ТЭК 25.10.2022 15:03

Добыча попутного газа в Азербайджане за 9 мес. выросла на 6%

Добыча попутного газа в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составила 11 млрд 534,63 млн кубометров, что на 5,7% выше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтегазовом рынке.

"В отчетный период с нефтяных месторождений добыто 11 млрд 534,63 млн кубометров попутного газа, из которых на долю товарного газа пришлось 3 млрд 257,36 млн кубометров (рост на 3,2%)", - сказал собеседник агентства.

Доля попутного газа в общем объеме газодобычи по Азербайджану составила 33,5%, остальной объем - 22 млрд 867,95 тыс. кубометров или 66,5% - пришелся на природный газ (рост на 16,9%).

Как сообщалось, в 2021 году добыча попутного газа в Азербайджане составила 15 млрд 65,6 млн кубометров (рост на 13,9%), природного газа - 28 млрд 797,9 тыс. кубометров (рост на 20,5%).

Основной объем добычи попутного газа приходится на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, большая часть которого закачивается обратно в пласты для поддержания давления, а остальной объем (т.е. товарный газ - ИФ) безвозмездно передается компании SOCAR.

Львиная доля природного газа в Азербайджане в настоящее время добывается с месторождения Шах-Дениз.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ПОПУТНЫЙ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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