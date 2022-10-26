Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Регион 26.10.2022 20:15

В иранском городе Шираз в результате теракта погибли не менее 20 человек

Террористическое нападение совершено в среду в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз, 20 человек погибли, несколько десятков ранены, сообщает "Мехр" со ссылкой на представителей власти страны.

"По данным иранских властей, в среду во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили как минимум 20 человек, большое число людей получило ранения", - пишет агентство.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению, третий все еще на свободе.

По данным агентства, нападение совершили террористы, которые воспользовались недавними беспорядками в стране для совершения теракта.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Четыре человека погибли в результате беспорядков и пожара в тюрьме в Тегеране Тегеран заявил о предотвращении силами КСИР захвата США иранского танкера Азербайджанские пограничники ликвидировали наркокурьера на границе с Ираном Израиль виновен в инциденте в Натанзе, Иран не оставит это без ответа - Зариф Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе Азербайджанские поэты считают свой арест в Иране незаконным и благодарят президента Азербайджана за содействие в их освобождении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az