В иранском городе Шираз в результате теракта погибли не менее 20 человек

Террористическое нападение совершено в среду в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз, 20 человек погибли, несколько десятков ранены, сообщает "Мехр" со ссылкой на представителей власти страны.
"По данным иранских властей, в среду во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили как минимум 20 человек, большое число людей получило ранения", - пишет агентство.
Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению, третий все еще на свободе.
По данным агентства, нападение совершили террористы, которые воспользовались недавними беспорядками в стране для совершения теракта.
В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.
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