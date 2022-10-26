Fitch повысило долгосрочный рейтинг ABB на 2 ступени - до «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) до уровня «BB-» с «B».

Рейтинг устойчивости повышен с «b» до «bb-».

«Повышение рейтинга на две ступени связано с решением банком проблемы короткой открытой валютной позиции», - отмечается в сообщении агентства.

Прогноз по долгосрочному рейтингу подтвержден «стабильный».

Fitch отмечает, что в июле банк закрыл короткую открытую валютную позицию, которая на конец первого квартала 2022 года составляла $470 млн или 60% регулятивного капитала. Агентство рассматривает устранение валютных рисков как последний шаг в решающем решении проблем, которые ранее оказывали влияние на кредитоспособность банка.

По оценкам агентства, ABB имеет хорошее качество кредитного портфеля: удельный вес обесцененных кредитов составлял всего 4,1% на конец второго квартала. В целом, 28% корпоративного кредитного портфеля приходится на строительство и недвижимость.

Fitch также отмечает хороший уровень прибыльности банка. По оценкам агентства, доходность капитала банка составит около 15% в 2022-2023гг, чему будет способствовать высокая маржа и высокие темпы роста кредитования (не менее 25% в 2022г. и около 15% в 2023г.).

Банк финансируется в основном за счет средств клиентов (87% обязательств на конец второго квартала 2022 года) с упором на государственные депозиты (56% обязательств). На ABB приходится 19% всех кредитов и 28% депозитов банковской системы Азербайджана.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Акционерами банка являются 1763 юридических и физических лиц: 96,37% акций принадлежит государству.

Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 92,56%, Госслужбы по имущественным вопросам - 3,81%. Кроме этого, 3,06% в капитале банка принадлежит физическим лицам-миноритариям, ЗАО «Агракредит» - 0,23%, 0,34% - прочим юрлицам.

А.Азизов