Trans Caspian Resources презентовала проект Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном

Компания "Trans Caspian Resources, Inc" презентовала проект 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном для транспортировки туркменского газа.

Проект презентован на Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2022", которая проходит в Ашхабаде в эти дни.

Директор консультативного комитета компании "Trans Caspian Resources, Inc" Натали Костелло озвучила на конференции идею разработки 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном для транспортировки туркменского газа с существующих морских платформ, пишет газета.

По словам Костелло, идея заключается в том, чтобы отправлять природный газ с действующих морских добывающих предприятий в Туркменистане на действующие морские платформы Азербайджана.

"Этот газопровод пропускной способностью 10-12 млрд кубометров в год соединит газ, добываемый в Туркменистане, с "Южным газовым коридором", - сказала Костелло.

Государственный министр - председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов на конференции заявил, что Туркменистан имеет хорошие перспективы поставок природного газа в Европу, заявил

"Туркменистан является надежным экспортером газа и ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении", - сказал Аманов.

Он отметил, что в настоящее время Туркменистан экспортирует природный газ в северном направлении - в Российскую Федерацию, а также в восточном направлении - в Китай.

Аманов добавил, что, "учитывая большой спрос на природный газ на мировом рынке энергоносителей, Государственный концерн "Туркменгаз" готов к сотрудничеству для дальнейшей диверсификации маршрутов поставок на международные энергетические рынки для укрепления региональной энергетической безопасности".

Р.Ахмедов