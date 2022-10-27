Trans Caspian Resources презентовала проект Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном

Компания "Trans Caspian Resources, Inc" презентовала проект 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном для транспортировки туркменского газа.
Проект презентован на Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2022", которая проходит в Ашхабаде в эти дни.
Директор консультативного комитета компании "Trans Caspian Resources, Inc" Натали Костелло озвучила на конференции идею разработки 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном для транспортировки туркменского газа с существующих морских платформ, пишет газета.
По словам Костелло, идея заключается в том, чтобы отправлять природный газ с действующих морских добывающих предприятий в Туркменистане на действующие морские платформы Азербайджана.
"Этот газопровод пропускной способностью 10-12 млрд кубометров в год соединит газ, добываемый в Туркменистане, с "Южным газовым коридором", - сказала Костелло.
Государственный министр - председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов на конференции заявил, что Туркменистан имеет хорошие перспективы поставок природного газа в Европу, заявил
"Туркменистан является надежным экспортером газа и ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении", - сказал Аманов.
Он отметил, что в настоящее время Туркменистан экспортирует природный газ в северном направлении - в Российскую Федерацию, а также в восточном направлении - в Китай.
Аманов добавил, что, "учитывая большой спрос на природный газ на мировом рынке энергоносителей, Государственный концерн "Туркменгаз" готов к сотрудничеству для дальнейшей диверсификации маршрутов поставок на международные энергетические рынки для укрепления региональной энергетической безопасности".
Р.Ахмедов
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