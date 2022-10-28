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Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

ТЭК 28.10.2022 17:35

Капвложения SOCAR до 2026г превысят $9 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на 2022-2025гг оцениваются в 16 млрд манатов ($9,4 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.

«Капвложения компании в 2022-2025гг составят 16 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период», - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по прогнозам Fitch, средняя цена на нефть марки Brent в 2022 году составит $100 за баррель, в 2023г - $85/бар, в 2024г - $65/бар, $53/бар – в последующие годы.

По оценкам агентства, Госнефтекомпания может рассчитывать на постоянную и всестороннюю поддержку от правительства Азербайджана.

Аналитики Fitch ожидают, что SOCAR в 2022-2025гг будет ежегодно выплачивать государству дивиденды на уровне 0,6 млрд манатов в год ($353 млн).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, FITCH, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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