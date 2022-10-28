Массовая антиправительственная акция протеста прошла в центре Праги

Многотысячная антиправительственная манифестация прошла в пятницу на Вацлавской площади в историческом центре Праги, сообщает чешское радио.

По данным столичной полиции, на которые ссылается радио, на акцию протеста собрались несколько десятков тысяч человек. Участники акции выступили, в частности, против высоких цен и выразили несогласие с политикой, проводимой властями Чехии.

Правоохранители отмечают, что это третья массовая антиправительственная манифестация с начала сентября.