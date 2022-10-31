Еврокомиссия выделила 100 млн евро на поддержку стран ЕС, принимающих украинских беженцев

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении 100 млн евро на дальнейшую поддержку семи государств-членов ЕС, принимающих много беженцев из Украины.
"Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы продолжать оказывать беженцам экстренную помощь, такую как питание, транспорт и временное жилье. Эти средства могут также содействовать интеграции беженцев, в том числе уязвимых, таких как несопровождаемые несовершеннолетние", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
Это решение принято в рамках предусмотренного ЕК на такие цели пакета помощи в 400 млн евро. Первый транш в размере 248 млн евро в качестве экстренной помощи был выделен пяти государствам ЕС в мае - Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии.
Данный, второй, транш предназначен для Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии.
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