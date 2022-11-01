Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

АПК 01.11.2022 00:50

Путин: Россия не вышла из «зерновой сделки», а лишь приостановила участие в ней

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", призвал ООН воздействовать на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем (участие в "зерновой сделке")", - сказал Путин журналистам в понедельник.

По его словам, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - подчеркнул Путин.

"Я не знаю, говорило об этом Минобороны или нет - это же не шутки: эти подводные аппараты (атаковавшие корабли ЧФ - ИФ) шесть метров длиной и, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет (такой беспилотник в корабль - ИФ), там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы. Поэтому Минобороны правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те, в свою очередь - с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, обязательство со стороны украинских партнеров", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЗЕРНО, СДЕЛКА


Похожие новости


Путин: только 3-5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны В ООН положительно воспринимают переговоры Эрдогана с Путиным по продлению зерновой сделки Путин не исключает проведение госзакупок зерна Экспорт российского зерна к 2020 году может возрасти до 40 млн тонн - Путин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az