Путин: Россия не вышла из «зерновой сделки», а лишь приостановила участие в ней

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", призвал ООН воздействовать на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия.
"Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем (участие в "зерновой сделке")", - сказал Путин журналистам в понедельник.
По его словам, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - подчеркнул Путин.
"Я не знаю, говорило об этом Минобороны или нет - это же не шутки: эти подводные аппараты (атаковавшие корабли ЧФ - ИФ) шесть метров длиной и, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет (такой беспилотник в корабль - ИФ), там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы. Поэтому Минобороны правильно ставит вопрос, чтобы провести дополнительную работу с ООН, а те, в свою очередь - с Украиной, с тем, чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, обязательство со стороны украинских партнеров", - сказал Путин.
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