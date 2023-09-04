Путин: урожай зерновых в РФ в этом году оценивается примерно в 130 млн т, экспортный потенциал - в 60 млн т

Урожай зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, экспортный потенциал - 60 млн тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"У нас хороший урожай будет в этом году. В прошлом году было 158 млн тонн, в этом году будет 130 млн тонн. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн", - сказал Путин.
В прошлом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) РФ экспортировала 60 млн тонн зерна. Такой показатель был достигнут впервые в истории страны.
Минсельхоз РФ до последнего времени сохранял свой прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 123 млн тонн, но не исключал его повышения на фоне хорошего урожая в южных регионах.
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