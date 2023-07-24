Путин: Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе

Рoссия может заместить зерно из Украины и на коммерческой, и на безвозмездной основе, в стране в этом году прогнозируется рекордный урожай, а продолжение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - пишет президент в статье, текст которой размещен на сайте Кремля.

Говоря о зерновой сделке, президент РФ отметил, что ее продолжение лишено смысла.

По его словам, "за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма - меньше одного миллиона тонн".

Президент РФ подчеркнул при этом, что "ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было".

"Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идёт о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - говорится в статье.

"С учётом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" - с 18 июля её реализация была завершена", - отмечает Путин.