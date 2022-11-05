Азербайджан и Турция договорились о расширении сотрудничества в сфере МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) подписало ряд документов с турецкими партнерами по расширению сотрудничества в сфере МСП.
Подписание меморандумов состоялось в рамках прошедшего в Баку 10-го заседания азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и азербайджано-турецкого бизнес-форума.
В частности, с Организацией по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) подписан протокол намерений по расширению возможностей выхода микро, малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.
Также KOBIA подписала меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры здравоохранения и организации медицинских услуг с Государственным агентством обязательного страхования Азербайджана и турецкой компанией "CCN Group".
Кроме того, с турецкой "SUR YAPI" подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен проектами в соответствующих сферах, координацию между МСП обеих стран и выявление надежных партнеров, осуществления взаимных инвестиций и поддержку в реализации проектов для МСП.
Б.Рустамбеков
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