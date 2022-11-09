Власти Франции призвали жителей экономить электроэнергию во избежание блэкаутов зимой

Французским домохозяйствам и коммерческим предприятиям необходимо рационально потреблять электроэнергию с целью не допустить перебоев с электроснабжением этой зимой, заявила глава комитета по регулированию энергетики (CRE) Франции Эмманюэль Варгон.
"Она сказала, что Франция сможет не допустить веерных отключений электроэнергии, пока население будет умеренно использовать энергию", - передает Bloomberg.
"Если мы проявим здравомыслие, особенно дома и в офисе, мы облегчим жизнь зимой", - приводит ее слова агентство.
По ее словам, газовые хранилища по всему региону почти полностью заполнены, однако вновь наполнить их к зиме 2023 - 2024 годов, без поставок из РФ, будет сложно. Она уточнила, что введение "потолка" цен на газ, за который ратует Франция, окажется непростой задачей в условиях противодействия таких активных потребителей этого ресурса как ФРГ.
В CRE ранее предупреждали, что нынешнее состояние французской энергетики может привести к веерным отключениям электроэнергии в случае особенно холодной зимы. При этом, по данным Bloomberg, Франция вступает в отопительный сезон, задействовав лишь половину от мощностей ядерной энергетики. Однако в CRE полагают, что "Электрисите де Франс" - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции - сможет нарастить мощность АЭС на треть, несмотря на технические проблемы с реакторами.
Французское правительство ранее поставило цель сократить потребление электричества на 10% в течение двух лет, и как отмечает Bloomberg, пока потребление электроэнергии - на 6,8% ниже по сравнению с периодом до начала пандемии COVID-19.
На фоне энергетического кризиса правительствам стран Европы пришлось тратить десятки миллиардов евро для помощи домохозяйствам и коммерческому сектору, которым приходится иметь дело с ростом цен на электричество. В Европе изучают различные способы сократить цены на газ и электроэнергию, включая совместные закупки и введение лимита цен, однако пока меры, предложенные для всего ЕС, привели к затяжным политическим дебатам, добавляет Bloomberg.
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