Сербия сохраняет свою позицию по конфликту на Украине - президент

Сербия не намерена отказываться от собственной политики, в частности, в отношении конфликта на Украине, заявил по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что продолжает следовать заключениям, принятым на заседании Совета национальной безопасности страны, которое было созвано через четыре дня после начала конфликта. При этом Вучич подчеркнул, что лично составлял эти заключения в присутствии премьера и других членов совета.
"Заключения Совета национальной безопасности сделаны еще в начале конфликта на Украине, они и являют суть нашей политики, и отречься от них, может быть, будет возможно только в случае, если над головой будет дамоклов меч", - сказал он.
"Висит ли меч над нашей головой? Нет, и я знаю это. Легко ли это? Нет. Просто ли это? Нет. Но верьте, что никто не осведомлен больше, чем я. Никто не поддерживает такого прямого контакта со всеми в Европе и в мире, как я", - подчеркнул президент Сербии.
С самого начала осложнения ситуации на Украине Сербия отказалась последовать требованиям ряда стран Запада, в том числе ЕС и США, ввести в отношении России санкции.
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