Казахстан планирует вложить $20 млрд в сферу транспорта, призвал тюркские страны развивать логистику

Казахстан планирует до 2025 года привлечь в диверсификацию транспортных маршрутов и развитие логистики $20 млрд инвестиций, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде в пятницу.
По его словам, за последние 15 лет Казахстан направил на развитие отрасли $35 млрд.
Он призвал тюркские государства развивать транспортно-логистические отрасли в приоритетном порядке.
"В нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), пролегающий через территории трех братских государств - Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли", - сказал Токаев.
Он также предложил создать Совет тюркских зеленых финансов на базе Центра зеленых финансов международного финансового центра "Астана" (МФЦА), подчеркнув, что развитие "зеленой экономики" - важный приоритет в развитии ОТГ. По мнению Токаева, "изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества".
"Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран", - отметил глава казахстанского государства.
При этом Токаев выдвинул идею учредить венчурный фонд тюркских стран для привлечения инвестиций в стартапы.
"Предлагаю создать центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - сказал Токаев.
Он также призвал страны Организации тюркских государств к активному сотрудничеству в IT-сфере, поскольку "в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане".
Со своей стороны президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите призвал укреплять основы торгово-экономического сотрудничества стран-участниц ОТГ.
Отметив, что взаимный товарооборот между странами организации составляет всего 4% от общего объема их внешней торговли, Мирзиёев подчеркнул, что "никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел". Он добавил, что в торговле между странами ОТГ остаются высокими некоторые таможенные тарифы.
"Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, мы выдвигаем инициативу о создании в рамках нашей организации "Пространства новых экономических возможностей", - сказал глава Узбекистана.
Эти меры, по его словам, направлены на увеличение объемов взаимной торговли и совместный выход на рынки третьих стран, создание непрерывных цепочек добавленной стоимости, высокотехнологичных кластеров и венчурных компаний.
Для реализации данного плана он предложил ежегодно проводить международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей организации, а также представителей мирового бизнеса.
Мирзиёев поддержал идею укрепления взаимосвязей стран ОТГ в транспортной сфере, отметив, что, в частности, Узбекистан транспортирует через ТМТМ 10% своих внешнеторговых грузов. Он призвал страны-члены организации присоединиться к системе электронного обмена разрешениями в сфере транспорта, внедренной недавно между Турцией и Узбекистаном.
Мирзиёев также отметил большой потенциал стран ОТГ в области обеспечения продовольственной безопасности и предложил принять в рамках организации многостороннее соглашение о создании эффективной системы поставок продовольствия, исходя из потребностей глобального и внутренних рынков, а также производственных возможностей стран организации.
Организация тюркских государств, до ноября 2021 года носившая название Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), была создана в октябре 2009 года в соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. В 2018 году членом организации стал Узбекистан. Статус наблюдателей в организации имеют Венгрия и Туркмения.
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