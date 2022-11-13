В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 36,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 721, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 52 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 36,5%.
За сутки умерли двое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 963 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 570 человек (+42 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 188 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 390 тестов на коронавирус против 1 тыс. 745 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 344 тыс. 397 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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