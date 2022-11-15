Евросоюзу нужно еще 70 млрд евро на оборону до 2025г - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные 70 млрд евро.
"Нужно сделать больше, чем просто наверстать прошлое отставание. Нужно обеспечить себя необходимыми средствами, чтобы иметь возможность противостоять завтрашним вызовам. Мы должны быть готовыми к современной войне - войне завтрашнего, а не вчерашнего дня. Это требует инвестиций в технологии, в оборонный потенциал", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.
"Мы хотим следовать этой линии (...) И для этого надо 70 млрд евро. Это сумма дополнительных оборонных расходов, которые государства-члены должны планировать с сегодняшнего дня и до 2025 года, то есть на три года. И когда такой пакет будет восполнен, мы наверняка преодолеем этот огромный пробел, характеризующий нашу оборону", - добавил глава дипломатии ЕС.
Он сообщил, что в процессе постепенного повышения после 2014 года явно недостаточных расходов на оборону страны ЕС в 2021 году вышли совместно на цифру 214 млрд евро, но она недостаточна, чтобы обеспечить сообщество средствами для ведения современной войны.
Алиев провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Албании
Алиев пригласил Бегая посетить Азербайджан
Баку и Тирана должны вскоре провести первое заседание совместной рабгруппы по экономике и промышленности - Алиев
Газпрому вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей
Hess продала TotalEnergies и ConocoPhillips свою долю в ливийском проекте Waha
Казахстану нужно работать над диверсификацией маршрутов экспорта нефти и газа - Рую
В Азербайджане выявлено 36 новых случаев COVID-19
Турция по итогам 2022 года рассчитывает принять более 5 млн российских туристов
ЕС может взять на себя больше обязательств по сокращению выбросов, чем предусмотрено Парижским соглашением
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают