Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

Дальнее зарубежье 15.11.2022 22:11

Евросоюзу нужно еще 70 млрд евро на оборону до 2025г - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные 70 млрд евро.

"Нужно сделать больше, чем просто наверстать прошлое отставание. Нужно обеспечить себя необходимыми средствами, чтобы иметь возможность противостоять завтрашним вызовам. Мы должны быть готовыми к современной войне - войне завтрашнего, а не вчерашнего дня. Это требует инвестиций в технологии, в оборонный потенциал", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Мы хотим следовать этой линии (...) И для этого надо 70 млрд евро. Это сумма дополнительных оборонных расходов, которые государства-члены должны планировать с сегодняшнего дня и до 2025 года, то есть на три года. И когда такой пакет будет восполнен, мы наверняка преодолеем этот огромный пробел, характеризующий нашу оборону", - добавил глава дипломатии ЕС.

Он сообщил, что в процессе постепенного повышения после 2014 года явно недостаточных расходов на оборону страны ЕС в 2021 году вышли совместно на цифру 214 млрд евро, но она недостаточна, чтобы обеспечить сообщество средствами для ведения современной войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ, БОРРЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az