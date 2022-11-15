Евросоюзу нужно еще 70 млрд евро на оборону до 2025г - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные 70 млрд евро.

"Нужно сделать больше, чем просто наверстать прошлое отставание. Нужно обеспечить себя необходимыми средствами, чтобы иметь возможность противостоять завтрашним вызовам. Мы должны быть готовыми к современной войне - войне завтрашнего, а не вчерашнего дня. Это требует инвестиций в технологии, в оборонный потенциал", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Мы хотим следовать этой линии (...) И для этого надо 70 млрд евро. Это сумма дополнительных оборонных расходов, которые государства-члены должны планировать с сегодняшнего дня и до 2025 года, то есть на три года. И когда такой пакет будет восполнен, мы наверняка преодолеем этот огромный пробел, характеризующий нашу оборону", - добавил глава дипломатии ЕС.

Он сообщил, что в процессе постепенного повышения после 2014 года явно недостаточных расходов на оборону страны ЕС в 2021 году вышли совместно на цифру 214 млрд евро, но она недостаточна, чтобы обеспечить сообщество средствами для ведения современной войны.