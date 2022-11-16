Варшава против участия представителей РФ и Белоруссии в ноябрьской сессии ПА ОБСЕ - Джабаров

В Польше не считают возможным участие российской делегации в ноябрьской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Не питая особых иллюзий относительно возможности нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же своевременно запросили руководство Ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз для участия в сессии", - сказал Джабаров на заседании Совета Федерации в среду.
"К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ руководителя польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится дословно - она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве", - сообщил он.
По словам сенатора, "также она заявила, что допуск упомянутых лиц - членов делегации - к осенней сессии в ПА ОБСЕ нарушил бы принцип солидарности с Украиной".
Он ожидает, что подобные проблемы у российской делегации возникнут и на последующих сессиях ПА ОБСЕ.
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