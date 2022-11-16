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Дальнее зарубежье 16.11.2022 23:09

Премьер Италии столкнулась с критикой на родине из-за решения отправиться на саммит G20 c дочерью

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с политическими оппонентами, раскритиковавшими ее за решение взять с собой на саммит G20 в Индонезию шестилетнюю дочь Джиневру.

"Я лишь хотела бы спросить тех, кто пытается поддерживать эту захватывающую дискуссию: вы правда считаете, что то, как должна расти моя дочь - это ваше дело? Сообщаю вам: это не так. У меня есть право воспитывать дочь так, как считаю нужным. Также я имею право делать все возможное для своей родины, при этом - не лишая дочь материнской заботы", - написала Мелони в соцсетях.

Мелони еще летом, до того, как стать премьером Италии, предупреждала, что если возглавит правительств, продолжит активно заниматься дочерью. "Женщинам всегда удается правильно организоваться в таких ситуациях", - отметила она.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ДОЧЬ


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