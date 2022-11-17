Глава МИД Азербайджана принял посла Болгарии в связи с завершением его дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Болгарии в Баку Николая Янкова, завершающим дипломатическую деятельность в стране, сообщает азербайджанский МИД.
В ходе встречи Байрамов отметил, что высокие политические отношения между двумя странами сопровождаются динамичным развитием и в экономической сфере.
Янков отметил, что отношения сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией успешно развиваются. По его словам, Азербайджан является для Болгарии надежным партнером.
“На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по ряду направлений двусторонних отношений, включая энергетическую, торгово-экономическую, информационные технологии, транспортно-транзитные направления. Подчеркнут позитивный вклад обменных визитов на высоком уровне в развитие двустороннего сотрудничества”, - отмечается в сообщении.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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