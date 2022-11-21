Манат подорожал к евро, к лире и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 ноября ЦБА установил на уровне 1.7475 маната/1EUR (18 ноября - 1.7622 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 ноября установил на уровне 0.0280 манат/1RUB (18 ноября - 0.0281 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 ноября ЦБА установил на уровне 0.0913 манат/1TRY (18 ноября - 0.0914 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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