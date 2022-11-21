Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом

Завершен первый на текущий год этап социального проекта «Школа обучения», организованного Nar с целью поддержки людей со слуховыми ограничениями. Сертификаты были вручены 10 участникам, получившим профессиональные знания в области искусства маникюра в ходе 3-х месячного обучения. В ходе обучения участников обучали всем знаниям, связанным с маникюрной профессией и дизайнерскими работами на ногтях.
Основная цель проекта — предоставить профессиональную подготовку молодым людям с нарушениями речи и слуха, чтобы поддержать их интеграцию в общество и финансовую свободу. Направление подготовки во многом определяется направлениями, востребованными на рынке труда.
Говоря о важности проекта, Камран Гасанов - председатель общественного объединения «Помощь глухим», являющегося партнером проекта «Школа обучения» отметил: «Я горжусь тем, что выступаю партнером в этом проекте, потому что проект «Школа обучения» вызывает радикальные изменения в жизни молодежи со слуховыми ограничениями. Желаю успехов всем участникам, прошедшим обучение". Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, подчеркнул, что упомянутый проект является началом нового этапа в жизни молодежи: «Знания, полученные на этом тренинге, дают участникам возможность самостоятельно работать в профессии маникюра и даже начать свой бизнес. Наша главная цель — помочь молодежи из этого сегмента обрести финансовую свободу», — сказал он.
Следует отметить, что проект «Школа обучения» компании Nar стал победителем в номинации «Лучший проект КСО» на конкурсе IPRA Golden World Awards 2019 на престижном международном конкурсе Eventia. Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми «Nar» в целях повышения социального благосостояния общества, можно на странице nar.az/projects.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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