АЖД: строительство ж/д Горадиз-Агбенд выполнено на 38%, Барда-Агдам - на 58%

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует до 2025 года завершить проекты строительства железных дорог Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд, сообщил председатель общества Ровшан Рустамов.
«Основание железной дороги Горадиз-Агбенд протяженностью 110,4 км было заложено в феврале 2021 года. На данный момент 78% работ по проектированию и 38% строительных работ уже выполнены», - сказал Рустамов в интервью news.ru.
По его словам, в рамках другого проекта строительства желдороги Барда-Агдам протяженностью 47,1 км, выполнено 90% проектировочных и 58% строительных работ.
«Планируем полностью сдать эти проекты в 2023–2024 годах», - отметил он.
«Что касается Зангезурского коридора, то мы готовим условия его запуска. Фактически это направление создает новый маршрут в Европу. Зангезурский коридор более короткий, легкий, имеет более выгодный выход в Европу, и это может увеличить транзитный потенциал Азербайджана», - сказал Рустамов.
Б.Рустамбеков
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