Азербайджан и Сербия подписали пакет документов для расширения сотрудничества

Президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич подписали ряд совместных документов.

В частности, Алиев и Вучич подписали совместное заявление по итогам переговоров на высшем уровне в Белграде в среду, «Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией» и приложение к нему «Положение о Совете стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией».

Кроме этого, между соответствующими структурами двух стран были подписаны еще 5 документов: соглашение о реадмиссии; меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии о признании сертификатов Международной конвенции 1978 года о подготовке, дипломировании и обязанностях моряков.

Также подписано подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством развития Сербии; меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Сербии; документ о применении соглашения о социальном обеспечении между правительством Азербайджана и правительством Сербии.

Х.Насирзаде