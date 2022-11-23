Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 188 млн манатов на работы по строительству магистрального трубопровода в В.Зангезуре

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений направит свыше 188 млн манатов на работы по строительству магистрального трубопровода для орошения посевных площадей вокруг реки Хекеричай (экономический район Восточный Зангезур). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Nort Vest Konstrakşn» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 188 млн 751,249 тыс. манатов. Контракт предусматривает подготовку проектно-сметной документации (ПСД) и выполнение работ по строительству магистрального трубопровода для обеспечения оросительной водой посевные площади, находящиеся по левому и правому берегу Хекеричай. Б.Рустамбеков

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