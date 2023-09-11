Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур

Объединенная дирекция строящихся объектов мелиорации и ирригации (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ЗАО «Euroline» для очистки русла реки Самур, а также берегоукрепительных работ. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1,984 млн манатов. По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 15 декабря 2023 года. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».