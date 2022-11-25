Решение об открытии посольства в Израиле исходит из национальных интересов Азербайджана - Алиев

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительского офиса в Палестине исходит из национальных интересов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это решение, принятое исходя из наших национальных интересов и отражает долгосрочное сотрудничество с Израилем и Палестиной. Уверен, что это решение послужит делу мира, и на самом деле является формальным оформлением долгосрочного дружественного сотрудничества», - сказал Алиев в пятницу на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Глава государства отметил, что не все страны региона были рады этому решению Азербайджана.

«Но наша цель не в том, чтобы осчастливить тех, у кого есть определенные стереотипы. Наша цель сделать наш народ счастливым, сделать то, что правильно для Азербайджана, и мы это делаем», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков