Зангезурский коридор станет беспроигрышным вариантов для всех стран - Алиев

Зангезурский коридор станет беспроигрышным вариантом для всех стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Когда мы выступили за открытие Зангезурского коридора, еще не началась война между Россией и Украиной, и традиционный маршрут из Китая в Европу еще не был заблокирован. Сейчас другая ситуация, и Зангезурский коридор приобрел еще большее значение”, - сказал Алиев в пятницу на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
Алиев подчеркнул, что Зангезурский коридор создаст новые возможности для всех стран.
“Он стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран, так как часть железнодорожного маршрута будет пролегать через Джульфу в Иран, где проходит железнодорожная ветка, соединяющая Азербайджан с азербайджанским анклавом Нахчываном”, - подчеркнул Алиев.
По словам президента, в развитии коридора больше всех должна быть заинтересована Армения, которая сможет получить большие возможности.
“Он также позволил бы подключить Армению к коридору, обеспечив железнодорожный маршрут между Арменией и Ираном, которого сейчас нет и не будет, потому что для проведения железнодорожного маршрута через подземные тоннели на участке границы между Арменией и Ираном потребуется как минимум $3-5 млрд. Кто будет инвестировать такие деньги в проект в этом случае? Никто! Поэтому единственная возможность для Армении иметь железнодорожный маршрут в Иран – это через Азербайджан, железную дорогу в Россию – тоже через Азербайджан. Зангезурский коридор больше отвечает интересам Армении, чем нашим интересам, потому что для связи с Турцией мы используем маршрут Баку – Тбилиси – Карс, морские порты в Грузии, для связи с Нахчываном - иранскую территорию. Нахчыван также граничит с Турцией”, - подчеркнул азербайджанский лидер.
Х.Насирзаде
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