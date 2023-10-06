Азербайджан приступил к практическому созданию Зангезурского коридора через Иран

Церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбенд Зангиланского района состоялась в пятницу
Как сообщает азербайджанское государственное информационное агентство «Азертадж», строительство автомобильного моста осуществляется в рамках реализации «Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) через территорию Ирана».
В церемонии закладки приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.
На церемонии было отмечено, что создаваемые объекты автомобильной и погранично-таможенной инфраструктуры послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд/выезд в НАР.
Мустафаев сообщил, что после завершения строительства количество грузовых и других транспортных средств, которые сможет ежедневно принимать пропускной пункт на государственной границе, а также автомобильный мост с семью полосами движения, составит 1,1 тыс. автомобилей, 30 автобусов и 15 тыс. человек.
«Эта дорога также будет обслуживать транзитные перевозки. Это важно, как для Азербайджана, Ирана, так и для региона в целом. Это необходимая инфраструктура Восточно-Зангезурского экономического района. В результате регион станет логистическим центром», - сказал Мустафаев.
По его словам, помимо автодороги в этом районе планируется строительство железнодорожного моста. Все работы будут завершены в течение года, подчеркнул он.
Мустафаев добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение проведению восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях и эффективному использованию их потенциала.
«В настоящее время на этих территориях реализуются масштабные программы, в том числе создание новых транспортная инфраструктура. Строится автодорога Горадиз-Агбенд и восстанавливается железнодорожная инфраструктура. В результате этого увеличатся транзитные возможности региона. В то же время предпринимаются шаги по улучшению доступа в НАР и облегчению транспортировки товаров. С этой целью было достигнуто соглашение с Ираном», - отметил Мустафаев.
По его словам, соединение с НАР будет создано путем прохождения через территорию Ирана по мостам, которые будут построены вблизи поселка Агбанд Зангиланского района и на территории Нахчывана.
Мустафаев отметил, что проект моста подготовлен, кроме того проведены работы по восстановлению береговой линии реки Араз и река вернулась в свое русло.
Б.Рустамбеков
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