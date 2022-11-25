Баку, Астана и Анкара подписали «дорожную карту» по развитию Среднего коридора до 2028г

Баку, Астана и Анкара подписали «Дорожную карту на 2022-2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана, сообщает азербайджанский МИД.

«Дорожная карта» была подписана в пятницу в Актау на трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.





Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на мероприятии, подчеркнул, что указанный формат является одной из важных площадок для дальнейшего расширения партнерства между тремя странами.





Он также подчеркнул значение и перспективы Зангезурского коридора, как части Среднего коридора.





«Этот коридор имеет потенциал для дальнейшего увеличения транспортных возможностей в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора Восток-Запад. Открытие всех коммуникаций региона, в том числе Зангезурского коридора, послужит расширению международных транспортных связей», - подчеркнул Байрамов.





Х.Насирзаде