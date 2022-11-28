Шахбазов обсудит вопросы расширения сотрудничества с Алжиром в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в понедельник отправился с рабочим визитом в Алжир, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минэнерго.
«В рамках визита Шахбазов проведет ряд двухсторонних встреч с официальными лицами, а также обсуждения по расширению сотрудничества в сфере энергетики между двумя странами», отметили в ведомстве.
Б.Рустамбеков
Алиев упразднил Государственный таможенный комитет НАР
В Азербайджане учредят юбилейную медаль «Гейдар Алиев -100», выпустят золотые слитки
В Азербайджане на Туристическом саммите будут обсуждены перспективы развития туризма в Карабахе
В Азербайджане спад случаев COVID-19
«Черная пантера» третью неделю удерживает лидерство в американском прокате
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Япония на фоне ракетных пусков КНДР провела учения по перехвату ракет возле АЭС
В Японии в 2022г. складывается критическая ситуация с рождаемостью
Сотрудники Европола в нескольких странах задержали 49 человек по подозрению в крупной наркоторговле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают