Шахбазов обсудит вопросы расширения сотрудничества с Алжиром в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в понедельник отправился с рабочим визитом в Алжир, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минэнерго. «В рамках визита Шахбазов проведет ряд двухсторонних встреч с официальными лицами, а также обсуждения по расширению сотрудничества в сфере энергетики между двумя странами», отметили в ведомстве. Б.Рустамбеков

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