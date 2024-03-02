Шахбазов обсудит в Алжире последние тендеции в газовой сфере

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов совершил визит в Алжир. Министр примет участие в 7-м саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет 2 марта в столице Алжире. На саммите планируется обсудить политику, последние события и тенденции в газовой сфере. В рамках визита запланированы двусторонние встречи. Азербайджан представлен в ФСЭГ в качестве члена-наблюдателя.

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