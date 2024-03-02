Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

ТЭК 02.03.2024 10:35

Шахбазов обсудит в Алжире последние тендеции в газовой сфере

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов совершил визит в Алжир.

Министр примет участие в 7-м саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет 2 марта в столице Алжире.

На саммите планируется обсудить политику, последние события и тенденции в газовой сфере.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи.

Азербайджан представлен в ФСЭГ в качестве члена-наблюдателя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ЭНЕРГЕТИКА, АЛЖИР


Похожие новости


Британский министр начинает турне по странам Южного Кавказа Алиев назначил новых министра оборонной промышленности и заместителя секретаря Совбеза Азербайджана Глава Минобороны Азербайджана навестил военнослужащих, получивших ранения во время проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе Наши спортсмены заперты в отеле без доступа к СМИ - азербайджанский министр Глава МИД Азербайджана в Бельгии примет участие в донорской конференции по Турции и Сирии Набиев предрёк эру «притока мозгов» в сферу ИКТ в Азербайджане В Азербайджане в ближайшее время примут стратегию информационной безопасности - Набиев Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан Алиев и Акар на переговорах в Шуше обменялись мнениями по перспективам азербайджано-турецкого сотрудничества Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az