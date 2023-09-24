Глава Минобороны Азербайджана навестил военнослужащих, получивших ранения во время проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили в воскресенье Главный клинический госпиталь Министерства обороны и встретились с военнослужащими, получившими ранения во время проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем Гасанов навестил военнослужащих, проходящих лечение в палатах, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

"Министр обороны подчеркнул, что значительные военные успехи, достигнутые нашими военнослужащими в короткие сроки по всем направлениям при проведении антитеррористических мероприятий в условиях сложного рельефа местности, проявленный ими героизм, мужество и профессионализм высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

В заключение Гасанов дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.

В.Алиев