В случае поставки ЗРК Patriot Украине они станут целью российских Вооруженных сил - Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot они станут целью Вооруженных сил РФ.
Во вторник вечером Медведев отреагировал в своем телеграм-канале на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные по итогам первого дня заседаний глав МИД стран альянса, о том, что в НАТО идет дискуссия о возможности предоставления Украине таких систем как Patriot.
В связи с этим Медведев заявил, что "если, как намекнул Столтенберг", НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, "они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил".
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