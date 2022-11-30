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ТЭК 30.11.2022 22:05

Объем СПГ, направленного на экспорт из США, достиг максимума почти за полгода

Объем сжиженного природного газа, направленного на экспорт из США, в среду достиг максимума с момента выхода из строя одного из ключевых заводов по производству СПГ в Техасе этим летом.

Показатель 30 ноября достиг 12,8 млрд кубических футов, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Отметка оказалась максимальной с 7 июня, согласно данным BloombergNEF.

Взрыв на заводе по сжижению природного газа Freeport LNG в Техасе произошел 8 июня. С тех пор объект, который может производить до 2 млрд кубических футов СПГ в день, не работает. Поставки с него, как ожидается, возобновятся в следующем месяце.

Между тем в среду отгрузки СПГ в терминал Calcasieu Pass в Луизиане, принадлежащий Venture Global LNG Inc. и запущенный в начале этого года, достигли рекорда в 1,9 млрд кубических футов, сообщает BNEF.

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Тэги: США, СПГ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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