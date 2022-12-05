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05.12.2022 14:02

Проведено специальное мероприятие для детей с нарушением слуха

По случаю Международного дня инвалидов, 3 декабря для детей с нарушением слуха был организован инклюзивный спектакль кукольного театра. Спектакль, поставленный сказочницей и блогером Айтадж Гамбаровой, с большим интересом посмотрели дети с нарушениями слуха и речи, а также другие дети, присоединившиеся к мероприятию. В мероприятии приняли участие более 50 детей, которое проходило при участии педагога языка жестов. Основная цель мероприятия – привить детям чувство взаимной заботы через веселье и социализацию. Cпектакль «Говорящие картинки» прошел в детском читальном зале книжного магазина «LİBRAFF».

Следует отметить, что интеграция людей с нарушениями слуха и речи в общество является основным направлением и целью проекта стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) «Nar». Видео выступления, которое состоялось в рамках проекта «Сделаем этот мир сказкой» будет размещено на сайте jestdili.az для просмотра всеми детьми.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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