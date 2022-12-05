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ТЭК 05.12.2022 21:15

Exxon Mobil повысил зарплату главы Даррена Вудса на 10%, до $1,875 млн в год

Специальный комитет американского энергетического гиганта Exxon Mobil Corp. в понедельник одобрил увеличение базовой зарплаты главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании Даррена Вудса на 10%.

Как говорится в пресс-релизе компании, Вудс заработает $1,875 млн за 2023 год против $1,703 млн за 2022 год. Сумма не включает бонусы и прочие вознаграждения.

Также Exxon увеличил базовую зарплату финдиректора Кэтрин Микелльс до $1,221 млн в год. Её стартовая зарплата в 2021 году, когда она только пришла в компанию, составляла $437,500 тыс.

Акции Exxon Mobil в начале торгов в понедельник дорожают на 0,9%. С начала года капитализация компании подскочила на 79,5%, до $452,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 14,6%.

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Тэги: США, EXXON, ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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