Азербайджан и Дагестан составят «дорожную карту» сотрудничества на 2023г

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел в Баку встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

«В ходе встречи затрагивались такие направления, как развитие транспортного коридора «Север-Юг», открытие авиасообщения между столицами двух республик, реализация инвестиционных проектов. В частности, Дагестан планирует изучить опыт развития инфраструктуры морских хабов, что в связи с новым этапом реконструкции Махачкалинского международного морского порта, по словам Меликова, крайне актуально», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы Дагестана.

Учитывая имеющийся резерв пропускной способности Махачкалинского порта, Меликов заявил об имеющемся потенциале к увеличению перевалки различных грузов.

Важное значение с точки зрения обеспечения транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского залива придается созданию условий на пунктах пропуска российской и азербайджанской стороны.

В этом контексте были обсуждены перспективы модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на госграницах для повышения их эффективности по обеспечению скорейшего прохождения грузов по маршруту «Север-Юг». Речь шла и о создании логистических центров, а также о привлечении инвесторов к развитию проектов на территории Дагестана.

Сегодня в целях модернизации и повышения его пропускной способности идет масштабная реконструкция самого загруженного пункта пропуска на российско-азербайджанской границе –многостороннего автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр».

Уже сейчас там организовано движение по 2 новым дополнительным полосам для грузовых автомобилей.

До конца 2026 года планируется модернизировать пункты пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр», также входящие в состав международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Ключевым вопросом взаимодействия стал запуск авиаперевозок между аэропортами Азербайджана и Махачкалы», - подчеркивается в информации.

Набиев со своей стороны отметил особое отношение руководства Азербайджана к Дагестану и выразил готовность к сотрудничеству по всем обозначенным вопросам: «Мы сделаем всё от нас зависящее для развития наших двусторонних отношений. Понимание между нами полное, ведь наши успехи взаимозависимы».

«Нам очень приятно видеть вашу открытость и желание сотрудничать. Мы договорились о том, что составим дорожную карту на следующий год, хотелось бы предусмотреть в этом плане локальные мероприятия по взаимодействию наших профильных министерств. Ждем вас в нашу республику не только в качестве партнеров, но и просто гостей», – сказал глава Дагестана.

Р.Ахмедов