Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в планировании переворота

Судебные власти Германии в пятницу утвердили аресты задержанных ранее 23 участников ультраправой группировки "Рейхсбюргер", которых подозревают в планах свергнуть правительство, сообщает Associated Press.
Кроме того, власти ФРГ инициировали запрос на выдачу им еще двух подозреваемых, которых ранее задержали в Австрии и Италии.
В прокуратуре отмечали, что 22 граждан ФРГ и одна россиянка задержаны в результате нескольких рейдов в ФРГ в среду.
Последователи движения "Рейхсбюргер" отрицают легитимность существующей конституции и правительства Германии и утверждают, что до сих пор существует немецкая империя (рейх). В случае возможного путча группировка назначила бы "Генриха П.Р" регентом.
Ранее сообщалось, что в ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых, задержаны более 20 человек. В немецкой прокуратуре сообщали, что подозреваемые, предположительно, создали в прошлом году "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже находилась на стадии создания". В ведомстве добавили, что руководили этой группой 71-летний "Генрих П.Р" и 69-летний "Рюдигер В.П". Согласно "Шпигелю", первый является членом небольшой дворянской семьи, а второй - бывший десантник.
По данным немецких властей, группа планировала нападение на здание Бундестага, захват депутатов в заложники, а также нападения на электростанции с целью вызвать перебои в энергоснабжении для того, чтобы подорвать позиции нынешней власти, создать условия для гражданской войны, свергнуть федеральное правительство и захватить власть. По информации спецслужб, группа распланировала, кто займет определенные министерские должности.
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