Минфин Азербайджана досрочно выкупил евробонды на $350 млн со сроком погашения в 2024г

Минфин Азербайджана досрочно выкупил евробонды на сумму $350 млн, являющихся частью евробондов на сумму $1 млрд 250 млн, срок погашения по которым запланирован на 2024 год.

В информации Минфина отмечается, что евробонды на сумму $350 млн были выкуплены по цене ниже номинала.

Минфин подчеркивает, что данная сделка соответствует стратегии управления госдолгом Азербайджана, а именно снижение задолженности номинированной в иностранной валюте и увеличения заимствований в нацвалюте.

Как сообщалось ранее, в феврале 2014 году министерство финансов разместило дебютный выпуск евробондов на $1,25 млрд. Евробонды с 10-летним сроком обращения были размещены под 5% годовых.

Интерес к приобретению евробондов Минфина Азербайджана проявили институциональные инвесторы из более чем 160 стран. При этом общий объем заявок, поданных инвесторами, в 4 раза превысил объем эмиссии.

По итогам размещения, 47% евробондов приобрели инвесторы из США, 25% - из Великобритании, 18% - Германии, 10% - из других стран.

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что Азербайджан в 2023-2024гг планирует выйти на рынок евробондов: "В 2023-2024гг мы планируем эмитировать свои облигации (евробонды -ИФ) на международных рынках. Это конец 2023 года - начало 2024 года".