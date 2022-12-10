Гасанов приказал военным усилить контроль за деятельностью НВФ в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал военным усилить наблюдение и контроль за деятельностью армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны, где временно дислоцированы российские миротворцы. Соответствующие поручения Гасанов дал в субботу на заседании коллегии министерства обороны страны по итогам 2022 года, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Министром были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью армянских незаконных вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что в ходе заседания коллегии Минобороны была проанализирована оперативная обстановка в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также в Карабахском регионе страны, где дислоцированы российские миротворцы.
Гасанов дал поручения относительно инженерных мероприятий, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, указания о строгом контроле за вопросами обеспечения азербайджанской армии в зимний сезон, особенно подразделений, дислоцированных в горной местности, о строгом контроле на опорных пунктах и боевых позициях за всеми видами созданных запасов, включая запасы жидкости, дров и угольного топлива.
В ходе заседания коллегии Минобороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии в 2022 году, заявил, что «проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава».
В свою очередь заместитель министра обороны - начальник Главного управления по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Низам Османов сообщил, что «на боевых позициях в высокогорной местности в соответствии с нормами созданы запасы продовольствия, вещей, топлива и дров, личный состав обеспечен теплой одеждой, в целом, достигнуты поставленные на текущий год цели по материально-техническому обеспечению».
Он отметил, что «ведутся соответствующие работы по поддержанию в боевой готовности бронетанковой и автомобильной техники, соединения, воинские части полностью обеспечены ракетами и боеприпасами в соответствии с предусмотренными нормами».
В заседании коллегии Минобороны Азербайджана приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также начальники учебных заведений специального назначения.
Р.Керимов
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