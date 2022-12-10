Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Оборона 10.12.2022 14:25

Гасанов приказал военным усилить контроль за деятельностью НВФ в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал военным усилить наблюдение и контроль за деятельностью армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны, где временно дислоцированы российские миротворцы. Соответствующие поручения Гасанов дал в субботу на заседании коллегии министерства обороны страны по итогам 2022 года, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Министром были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью армянских незаконных вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в ходе заседания коллегии Минобороны была проанализирована оперативная обстановка в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также в Карабахском регионе страны, где дислоцированы российские миротворцы.

Гасанов дал поручения относительно инженерных мероприятий, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, указания о строгом контроле за вопросами обеспечения азербайджанской армии в зимний сезон, особенно подразделений, дислоцированных в горной местности, о строгом контроле на опорных пунктах и боевых позициях за всеми видами созданных запасов, включая запасы жидкости, дров и угольного топлива.

В ходе заседания коллегии Минобороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии в 2022 году, заявил, что «проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава».

В свою очередь заместитель министра обороны - начальник Главного управления по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Низам Османов сообщил, что «на боевых позициях в высокогорной местности в соответствии с нормами созданы запасы продовольствия, вещей, топлива и дров, личный состав обеспечен теплой одеждой, в целом, достигнуты поставленные на текущий год цели по материально-техническому обеспечению».

Он отметил, что «ведутся соответствующие работы по поддержанию в боевой готовности бронетанковой и автомобильной техники, соединения, воинские части полностью обеспечены ракетами и боеприпасами в соответствии с предусмотренными нормами».

В заседании коллегии Минобороны Азербайджана приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также начальники учебных заведений специального назначения.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Азербайджанские военные прошли курсы подготовки морского спецназа Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа Гасанов посетил в госпитале военных, получивших ранения в боестолкновениях на азербайджано-армянской границе В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием В Азербайджане выпускникам курса подготовки коммандос вручили сертификаты и береты Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению провокаций противника

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az