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СНГ 12.12.2022 23:22

Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7 ("Большой семерки"), предложил им реализовать три шага, которые, по его мнению, ускорят наступление мира в Украине: новая сила, прочность и дипломатия.

"Россия продолжает агрессию, следовательно, должна быть продолжена и поддержка Украины в следующем году - так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира. Их три", - заявил Зеленский.

Первым таким шагом, отметил президент, является "новая сила", которая заключается в увеличении оборонной поддержки Украины реактивной артиллерией, дальнобойными ракетами и танками.

"Мы нуждаемся в большем количестве реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия … Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это реально сделать уже сейчас. Украина нуждается в неизменной поддержке артиллерией. Пушками и снарядами – это то, что не допустит эскалации с российской стороны", - сказал он.

Вторым шагом является "новая прочность", суть которой заключается в сохранении дальнейшей финансовой и энергетической поддержки со стороны государств-партнеров.

На этом фоне Зеленский также призвал европейские страны увеличить помощь Украине в газовом вопросе.

"Террор против наших электростанций заставил нас использовать больше газа, нежели это предусматривалось. И потому мы нуждаемся в дополнительной поддержке именно этой зимой. Речь об объеме около 2 млрд кубометров газа – это то, что нужно закупить дополнительно. Активнее должны подходить и к вопросам восстановления – это будет явной демонстрацией всему миру того, на что способна демократическая система", - отметил он.

Третьим шагом, по словам Зеленского, является "новая дипломатия", которая позволила бы приблизить освобождение всех украинских пленных и всех ее территорий от российской оккупации.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МИР


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