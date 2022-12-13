Пашинян собрал Совет безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел заседание Совета безопасности. По информации правительства Армении, на заседании Совбеза обсуждались происходящие в регионе события, в частности ситуация, сложившаяся в Лачинском коридоре.

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