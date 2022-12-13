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Регион 13.12.2022 12:45

Пашинян собрал Совет безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел заседание Совета безопасности.

По информации правительства Армении, на заседании Совбеза обсуждались происходящие в регионе события, в частности ситуация, сложившаяся в Лачинском коридоре.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРИДОР, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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