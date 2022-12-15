Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Бизнес и законодательство 15.12.2022 18:11

Citi сворачивает бизнес по обслуживанию физлиц в Китае

Американский банк Citigroup Inc. планирует свернуть свой бизнес по банковскому обслуживанию физических лиц в Китае.

Такая мера затронет около 1,2 тыс. сотрудников в КНР, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление банка. При этом в стране продолжит функционировать подразделение по работе с институциональными клиентами.

Citi анонсировал уход из розничного сегмента в 14 странах еще в апреле 2021 года и теперь принял решение ускорить выход с китайского рынка. Банк уже свернул операции в девяти странах, включая Австралию, Филиппины, Таиланд и Малайзию.

В понедельник российский банк "Уралсиб" объявил о завершении сделки по покупке портфеля потребительских кредитов у Ситибанка (российская "дочка" Citi). Сделка стала частью плана по сворачиванию деятельности Citi в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az