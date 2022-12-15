Citi сворачивает бизнес по обслуживанию физлиц в Китае

Американский банк Citigroup Inc. планирует свернуть свой бизнес по банковскому обслуживанию физических лиц в Китае.

Такая мера затронет около 1,2 тыс. сотрудников в КНР, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление банка. При этом в стране продолжит функционировать подразделение по работе с институциональными клиентами.

Citi анонсировал уход из розничного сегмента в 14 странах еще в апреле 2021 года и теперь принял решение ускорить выход с китайского рынка. Банк уже свернул операции в девяти странах, включая Австралию, Филиппины, Таиланд и Малайзию.

В понедельник российский банк "Уралсиб" объявил о завершении сделки по покупке портфеля потребительских кредитов у Ситибанка (российская "дочка" Citi). Сделка стала частью плана по сворачиванию деятельности Citi в России.