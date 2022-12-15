Citi сворачивает бизнес по обслуживанию физлиц в Китае

Американский банк Citigroup Inc. планирует свернуть свой бизнес по банковскому обслуживанию физических лиц в Китае.
Такая мера затронет около 1,2 тыс. сотрудников в КНР, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление банка. При этом в стране продолжит функционировать подразделение по работе с институциональными клиентами.
Citi анонсировал уход из розничного сегмента в 14 странах еще в апреле 2021 года и теперь принял решение ускорить выход с китайского рынка. Банк уже свернул операции в девяти странах, включая Австралию, Филиппины, Таиланд и Малайзию.
В понедельник российский банк "Уралсиб" объявил о завершении сделки по покупке портфеля потребительских кредитов у Ситибанка (российская "дочка" Citi). Сделка стала частью плана по сворачиванию деятельности Citi в России.
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой
Все вопросы в Карабахе должны решаться в рамках законодательства Азербайджана - Байрамов
Экоактивисты Азербайджана не перекрывали Лачинскую дорогу – Байрамов
Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 110 новых случаев заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
ЕЦБ опасается ускорения инфляции, планирует поднять ставки выше ожидаемых рынком уровней - Лагард
Япония хочет обсудить с США возможность совместных ударов по территории неприятеля в случае его нападения
Снижение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 2,5% - Путин
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
В Yelo Bank прошла встреча «Women Bankers` Club»
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают