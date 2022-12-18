В Баку считают предвзятой позицию Оттавы по ситуации на Южном Кавказе

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло заявление МИД Канады о ситуации на Южном Кавказе. «Решительно отвергаем заявление МИД Канады», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, размещенном в его микроблоге в Twitter. В Баку назвали предвзятой позицию Оттавы и отметили, что Канада может внести свой вклад в мирный процесс, «призвав Армению прекратить использование Лачинской дороги для незаконной военной и экономической деятельности». Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».