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Внешняя политика 20.12.2022 10:10

Азербайджан подал на Армению жалобу в ЕСПЧ за уничтожение собственности азербайджанцев в Лачинском районе в 2022 году

Официальный Баку подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новую жалобу с доказательствами уничтожения Арменией весной-летом 2022 года в Восточном Зангезуре объектов собственности, принадлежавших азербайджанцам, сообщил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

«В новой межгосударственной жалобе, направленной в ЕСПЧ, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в городе Лачин, селах Забух и Сус Лачинского района в мае-августе 2022 года», - отметил Аскеров в своем твиттере.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЕСПЧ, АРМЕНИЯ, ЖАЛОБА


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