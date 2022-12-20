Азербайджан подал на Армению жалобу в ЕСПЧ за уничтожение собственности азербайджанцев в Лачинском районе в 2022 году

Официальный Баку подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новую жалобу с доказательствами уничтожения Арменией весной-летом 2022 года в Восточном Зангезуре объектов собственности, принадлежавших азербайджанцам, сообщил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров. «В новой межгосударственной жалобе, направленной в ЕСПЧ, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в городе Лачин, селах Забух и Сус Лачинского района в мае-августе 2022 года», - отметил Аскеров в своем твиттере. Х.Насирзаде

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